Трикина (Сарычева?) Параскева Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сарычев? Лаврентий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошникова (Трикина) Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Трикин Георгий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.09.1901
Рождение ребёнка
29.11.1906
Дочь: Баулина (Трикина) Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Трикин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1911
Отец ребёнка: Трикин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1914
Дочь: (Трикина) Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Трикин Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно