Трикина (Сарычева?) Параскева Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикина (Сарычева?) Параскева Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сарычев? Лаврентий Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапошникова (Трикина) Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Трикин Георгий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.09.1901

Муж: Трикин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1906

Дочь: Баулина (Трикина) Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Трикин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1911

Сын: Трикин Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Трикин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1914

Дочь: (Трикина) Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Трикин Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно

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