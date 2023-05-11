Попов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1954
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954
Рождение ребёнка
19.12.1974
Сын: Попов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Попова Татьяна Константиновна
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.07.1981
Дочь: Мухина Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Константиновна
Переяслав, Київська область