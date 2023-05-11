Попов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954

Отец: Попов Николай Степанович

Мать: Попова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
19.12.1974

Сын: Попов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Константиновна

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.07.1981

Дочь: Мухина Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Константиновна

Переяслав, Київська область
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