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Алгазин Пётр Ефимович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Алгазин Ефим Антонович

Мать: Алгазина Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Алгазина) Федосья Петровна

Мать ребёнка: Алгазина ?

Рождение ребёнка
1849

Сын: Алгазин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Алгазина) Фёкла Петровна

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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