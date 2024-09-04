Алгазин Пётр Ефимович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Алгазин Ефим Антонович
Мать: Алгазина Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Алгазина) Федосья Петровна
Мать ребёнка: Алгазина ?
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Алгазина) Фёкла Петровна
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно