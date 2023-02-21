Калегин Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калегина Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Калегина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калегин Григорий Евгеньевич
Мать ребёнка: Калегина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калегина Наталья