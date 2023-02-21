Калегин Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калегин Евгений Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Калегин Анатолий Кондратьевич

Мать: Калегина Татьяна Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калегина Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Калегина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калегин Григорий Евгеньевич

Мать ребёнка: Калегина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калегина Наталья

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