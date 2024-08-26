Картошкина Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картошкина Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Картошкин Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картошкин Пётр Прокопьевич

Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картошкин Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.03.1870

Сын: Картошкин Иларион Прокопьевич

Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
10.04.1873

Дочь: (Картошкина) Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1878

Дочь: (Картошкина) Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич

Рождение ребёнка
29.08.1881

Дочь: (Картошкина) Вера Прокопьевна

Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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