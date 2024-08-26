Картошкина Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картошкин Пётр Прокопьевич
Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картошкин Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.03.1870
Сын: Картошкин Иларион Прокопьевич
Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.04.1873
Дочь: (Картошкина) Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1878
Дочь: (Картошкина) Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.08.1881
Дочь: (Картошкина) Вера Прокопьевна
Отец ребёнка: Картошкин Прокопий Алексеевич
Смерть
Неизвестно