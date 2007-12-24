Сат Айыр-Санаа Маадырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сат Айыр-Санаа Маадырович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2007

Отец: не указан

Мать: Сат Инга Михайловна

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