Афонина Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Вычислено 1834 г.р.
Вычислено 1844 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софрон

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1828

Муж: Афонин Яков

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: (Афонин) Ксения

Отец ребёнка: Афонин Яков

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Афонин Алексей

Отец ребёнка: Афонин Яков

Смерть
Неизвестно

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