Афонина Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Софрон
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1828
Муж: Афонин Яков
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: (Афонин) Ксения
Отец ребёнка: Афонин Яков
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Афонин Алексей
Отец ребёнка: Афонин Яков
Смерть
Неизвестно