Челанова (Усенко) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челанова (Усенко) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Муж: Челанов Иван Анастасьевич

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
1900 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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