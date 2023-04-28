Челанова (Усенко) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
1900 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно