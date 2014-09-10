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Кузнецов Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1947

Дата смерти

10.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1947

Отец: Кузнецов Александр Фёдорович

Мать: Кузнецова Мария Александровна

Рождение ребёнка
30.04.1973

Сын: Кузнецов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Ивановна

Микишево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.09.2014
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