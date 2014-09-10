Кузнецов Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1947
Дата смерти10.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1947
Рождение ребёнка
30.04.1973
Сын: Кузнецов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Ивановна
Микишево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.09.2014