Мартьянов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянов Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1973

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1973

Отец: Мартьянов Владимир Николаевич

Мать: Алла Ремовна

Рождение ребёнка
21.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Константиновна

Рождение ребёнка
04.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Константиновна

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