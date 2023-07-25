Мартьянов Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1973
Отец: Мартьянов Владимир Николаевич
Мать: Алла Ремовна
Рождение ребёнка
21.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Константиновна
Рождение ребёнка
04.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Константиновна