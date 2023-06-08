Шильникова Евдокия Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова Евдокия Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Шильников Василий Данилович

Отец ребёнка: Шильников Данило Ивлев

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Шильникова Любовь Даниловна

Отец ребёнка: Шильников Данило Ивлев

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Шильников Ефим Данилович

Отец ребёнка: Шильников Данило Ивлев

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шильников Евграф Данилович

Отец ребёнка: Шильников Данило Ивлев

Работа или профессия
Неизвестно
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