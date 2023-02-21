Баль Bahl Каспар Вильгельмович
Место рожденияАшаффенбург
Дата рождения1752
Дата смерти17.11.1807 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Ашаффенбург
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Минних Minnch Ева Розина Ефросинья Каспаровна
Мать ребёнка: Баль Bahl Катарина Михаелевна
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1807 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
61 1807 53 11 ? Caspar Bahl Kamenka.