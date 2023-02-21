Баль Bahl Каспар Вильгельмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баль Bahl Каспар Вильгельмович

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Место рождения

Ашаффенбург

Дата рождения

1752

Дата смерти

17.11.1807 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашаффенбург
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Минних Minnch Ева Розина Ефросинья Каспаровна

Мать ребёнка: Баль Bahl Катарина Михаелевна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баль Bahl Катарина Михаелевна

Смерть
17.11.1807 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
61 1807 53 11 ? Caspar Bahl Kamenka.
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