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Исупов Ларион Иевлев

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Исупов Иев Прохоров

Мать: Исупова Мавра Петрова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Дарья Ларионова

Мать ребёнка: Исупова Фекла Прокопьева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Исупов Никифор Ларионов

Мать ребёнка: Исупова Фекла Прокопьева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Домника Ларионова

Мать ребёнка: Исупова Фекла Прокопьева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Исупов Маркел Ларионов

Мать ребёнка: Исупова Фекла Прокопьева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Фекла Прокопьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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