Исупов Ларион Иевлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Исупов Иев Прохоров
Мать: Исупова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Дарья Ларионова
Мать ребёнка: Исупова Фекла Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Исупова Фекла Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Домника Ларионова
Мать ребёнка: Исупова Фекла Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Исупова Фекла Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Фекла Прокопьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795