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von der Osten-Sacken Alexander
von der Osten-Sacken Alexander
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.1809
Пол
Мужской
Отец
Von Der Osten-Sacken Christoph Ludvig
Мать
(Stackelberg) Beata Eleonora
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1809
Отец:
Von Der Osten-Sacken Christoph Ludvig
Мать:
Beata Eleonora
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