von der Osten-Sacken Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von der Osten-Sacken Alexander

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1809

Пол

Мужской

Отец

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1809

Отец: Von Der Osten-Sacken Christoph Ludvig

Мать: Beata Eleonora

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