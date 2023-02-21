Бородич Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1905
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Бородич Лариса Платоновна
Рождение ребёнка
27.07.1914
Сын: Бородич Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Бородич Лариса Платоновна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
1928