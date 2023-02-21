Бородич Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородич Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1905

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Бородич Лариса Платоновна

Рождение ребёнка
27.07.1914

Сын: Бородич Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Бородич Лариса Платоновна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
1928
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