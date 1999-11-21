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Никишин Валерий Алексеевич

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Место рождения

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.02.1955

Дата смерти

21.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1955

Отец: Никишин Алексей Егорович

Мать: Никишина Нина Федоровна

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Николо-Архангельское кладбище
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