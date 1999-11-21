Никишин Валерий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1955
Дата смерти21.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1955
Отец: Никишин Алексей Егорович
Мать: Никишина Нина Федоровна
Рождение ребёнка
18.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.1999
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище