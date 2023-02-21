Корнилова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1910
Дата смерти28.11.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1937
Дочь: Репринцева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Корнилов Василий Архипович
Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1938
Дочь: Корнилова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Корнилов Василий Архипович
Рождение ребёнка
15.04.1942
Сын: Корнилов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Корнилов Василий Архипович
Рождение ребёнка
25.06.1947
Дочь: Сибилева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Корнилов Василий Архипович
Смерть
28.11.1978