Корнилова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1910

Дата смерти

28.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1937

Дочь: Репринцева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Корнилов Василий Архипович

Черный Отрог, Саракташский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1938

Дочь: Корнилова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Корнилов Василий Архипович

Рождение ребёнка
15.04.1942

Сын: Корнилов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Корнилов Василий Архипович

Рождение ребёнка
25.06.1947

Дочь: Сибилева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Корнилов Василий Архипович

Смерть
28.11.1978
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