Гранкина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Домна Трифонова
Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Устиинья Трифонова
Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Трифонова
Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно