Гранкина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гранкин Устин Трифонов

Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Домна Трифонова

Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Устиинья Трифонова

Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Трифонова

Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гранкин Никифор Трифонов

Отец ребёнка: Гранкин Трифон Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Трифон Акимов

Смерть
Неизвестно
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