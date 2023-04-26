(Маринцева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маринцева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Сторожева Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Маринцев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринцев Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Маринцев Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маринцев Фёдор

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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