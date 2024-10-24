Яхонтова Наталия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1896
Дочь: Маценко (Яхонтова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Яхонтов Александр Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1899
Дочь: Маценко (Яхонтова) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Яхонтов Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно