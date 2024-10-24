Яхонтова Наталия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхонтова Наталия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1896

Дочь: Маценко (Яхонтова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Яхонтов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1899

Дочь: Маценко (Яхонтова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Яхонтов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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