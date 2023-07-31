Овдиенко Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвдиенко Леонтий Иванович

Овдиенко Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1927

Дочь: Шебловинская Полина Леонтьевна

Мать ребёнка: Овдиенко Анна Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овдиенко Раиса Леонтьевна

Мать ребёнка: Овдиенко Анна Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овдиенко Матрёна Леонтьевна

Мать ребёнка: Овдиенко Анна Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овдиенко Валентина Леонтьевна

Мать ребёнка: Овдиенко Анна Марковна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close