Овдиенко Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1927
Дочь: Шебловинская Полина Леонтьевна
Мать ребёнка: Овдиенко Анна Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овдиенко Раиса Леонтьевна
Мать ребёнка: Овдиенко Анна Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овдиенко Матрёна Леонтьевна
Мать ребёнка: Овдиенко Анна Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овдиенко Валентина Леонтьевна
Мать ребёнка: Овдиенко Анна Марковна
Смерть
Неизвестно