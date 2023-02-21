Милюшкина (Гусева) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1875
Дата смерти13.03.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1875
Отец: Гусев Павел
Мать: Феодосия Самойловна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Милюшкин Феодор
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
21.08.1904
Сын: Милюшкин Андрей
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Милюшкин Николай
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Милюшкин Алексей
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1932