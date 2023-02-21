Милюшкина (Гусева) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина (Гусева) Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1875

Дата смерти

13.03.1932

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1875

Отец: Гусев Павел

Мать: Феодосия Самойловна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Милюшкин Феодор

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
21.08.1904

Сын: Милюшкин Андрей

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Милюшкин Николай

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Милюшкин Алексей

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милюшкин Иван Спиридонович

Смерть
13.03.1932
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