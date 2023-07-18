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Серяков Евпол Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Серяков Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1887

Сын: Серяков Мефодий Евполович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Евполовна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серяков Николай Евполович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серяков Иван Евполович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Россия, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серяков Дмитрий Евполович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серяков Владимир Евполович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

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