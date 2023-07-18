Серяков Евпол Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Серяков Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1887
Сын: Серяков Мефодий Евполович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Евполовна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серяков Николай Евполович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Россия, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серяков Дмитрий Евполович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серяков Владимир Евполович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна