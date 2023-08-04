Гулынская (Воробьева) Мария Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1980
Отец: Воробьев Игорь Юрьевич
Рождение ребёнка
10.05.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гулынский Аленксандр Викторович
Рождение ребёнка
31.01.2002
Дочь: Гулынская Алена Александровна
Отец ребёнка: Гулынский Аленксандр Викторович
Рождение ребёнка
07.05.2009
Дочь: Гулынская София Александровна
Отец ребёнка: Гулынский Аленксандр Викторович
Рождение ребёнка
23.04.2014
Сын: Гулынский Матвей Александрович
Отец ребёнка: Гулынский Аленксандр Викторович
Бракосочетание
09.09.?