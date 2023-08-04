Гулынская (Воробьева) Мария Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулынская (Воробьева) Мария Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1980

Отец: Воробьев Игорь Юрьевич

Мать: Воробьева Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
10.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулынский Аленксандр Викторович

Рождение ребёнка
31.01.2002

Дочь: Гулынская Алена Александровна

Отец ребёнка: Гулынский Аленксандр Викторович

Рождение ребёнка
07.05.2009

Дочь: Гулынская София Александровна

Отец ребёнка: Гулынский Аленксандр Викторович

Рождение ребёнка
23.04.2014

Сын: Гулынский Матвей Александрович

Отец ребёнка: Гулынский Аленксандр Викторович

Бракосочетание
09.09.?

Муж: Гулынский Аленксандр Викторович

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