Чистяков Константин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1860 и 1870
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1870
Отец: Чистяков Павел Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чистяков Андрей Константинович
Мать ребёнка: Чистякова Генриетта Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1919
Похороны
Неизвестно
Tomsk, Tomsk Oblast Russia