Чистяков Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Константин Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1860 и 1870

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1870

Отец: Чистяков Павел Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Чистяков Андрей Константинович

Мать ребёнка: Чистякова Генриетта Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1919
Похороны
Неизвестно
Tomsk, Tomsk Oblast Russia
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