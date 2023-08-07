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Игнатий Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Иуда Сидорович

Мать: Василиса Андреева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агрипина Игнатьевга

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Игнатьевна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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