Игнатий Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Иуда Сидорович
Мать: Василиса Андреева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агрипина Игнатьевга
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Игнатьевна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно