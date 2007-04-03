(Давытева) Рамзия
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1978
Дата смерти03.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1978
Отец: Давытев Рауф
Рождение ребёнка
20.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
03.04.2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
04.04.2007
Юдинское кладбище