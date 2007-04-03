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(Давытева) Рамзия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1978

Дата смерти

03.04.2007

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1978

Отец: Давытев Рауф

Мать: Давытева (Галимуллина) Мансура

Рождение ребёнка
20.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.04.2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
04.04.2007
Юдинское кладбище

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