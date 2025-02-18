Ковешников Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения20.09.1878
Дата смерти14.04.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1878
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Малахова (Ковешникова) Евдокия (Анна) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ковешников Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Атюнина (Ковешникова) Хритинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 02.12.1908 по 02.12.1910
Дочь: Черникова (Ковешникова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Ковешникова (Домникова) Татьяна Михайловна
Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ковешникова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Архипова (Ковешникова) Полина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Ковешникова (Домникова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Смерть
14.04.1970
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область