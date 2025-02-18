Ковешников Иван Кузьмич 20.09.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковешников Иван Кузьмич

Место рождения

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.09.1878

Дата смерти

14.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1878

Отец: Ковешников Казьма Дорофеевич

Мать: Ковешникова (Свиридова) Марфа

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1903

Жена: Ковешникова (Домникова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Малахова (Ковешникова) Евдокия (Анна) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ковешников Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Атюнина (Ковешникова) Хритинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 02.12.1908 по 02.12.1910

Дочь: Черникова (Ковешникова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Ковешникова (Домникова) Татьяна Михайловна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ковешникова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Архипова (Ковешникова) Полина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ковешников Иван Иванович

Мать ребёнка: Ковешникова (Домникова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Саушкина (Ковешникова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ковешникова (Домникова) Татьяна Михайловна

Смерть
14.04.1970
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

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