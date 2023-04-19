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Шпетных Евгений Владимирович
Шпетных Евгений Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1976
Пол
Мужской
Отец
Шпетный Владимир Федорович
1940 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1976
Отец:
Шпетный Владимир Федорович
Мать: не указана
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