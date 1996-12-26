Смирнова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1996

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1996

Отец: Смирнов Сергей Васильевич

Мать: Смирнова Василина Юрьевна

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