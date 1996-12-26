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Смирнова Елена Сергеевна
Смирнова Елена Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1996
Пол
Женский
Отец
Смирнов Сергей Васильевич
1961 г.р.
Мать
Смирнова Василина Юрьевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1996
Отец:
Смирнов Сергей Васильевич
Мать:
Смирнова Василина Юрьевна
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