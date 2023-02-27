Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Марфа Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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