Субботин Василий Сампсоныч
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Субботин Самсон Ильич
Мать: Анастасия Алексеева
Бракосочетание
11.09.1877
Жена: Субботина Мария Петровна
Метрические свидетельства Военного-морского духовенства о бракосочетании 11 сентября 1877 года Малоярославецкого Калужской губернии мещанина Василия Самсоныча Суботина с крестьянкой Смоленской губерни... Показать все
Место жительства
После 1877
http://www.citywalls.ru/house4858.html | Ближайшая церковь - соседний дом - Успеия Богородицы на той же улице. Подворье Новгородского Зверина Покровского женского монастыря -Церковь Успения Пресвятой ... Показать все
Место жительства
С 1877 по 1897
Санкт-Петербург. Итальянская 18
Рождение ребёнка
25.10.1878
Дочь: Ерохина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Субботина Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.05.1880
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Субботина Мария Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1883
Дочь: Куксинская Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Субботина Мария Петровна
Рождение ребёнка
03.12.1885
Дочь: Александрова Мария (Муся) Васильевна
Мать ребёнка: Субботина Мария Петровна
Место жительства
1897
Переезд: http://www.citywalls.ru/house8411.htmlБ. Подьяческая 341898http://www.citywalls.ru/house8411.htmlhttps://yandex.ru/maps/-/CBeL6SHsPD - Дом сохранился!http://www.etomesto.ru/map-peterburg_190... Показать все
Награда
06.12.1899
Пожалован званием потомственного почетного гражданина | http://rusgenealogy.clan.su/blog/o_subbotinykh/2012-03-12-94 Документы из РГИА- Фонд №1343 Опись 40 Дело №4937О причислении семейства Василия С... Показать все
Место жительства
До ?.07.1904
http://www.citywalls.ru/house8418.html Год постройки: 1878-1879. Стиль: Эклектика.Доходный дом купца А. В. Капралова перестроил в 1878-1879 гг. инж.-арх. Василий Михайлович Некора, который и пос... Показать все
Место жительства
С 1905 по 1908
Санкт-Петербург, Невский пр. 109
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, приказчик, управляющий фабриками Конради в СПб, пот.поч.гр.
Смерть
1908
Санкт-Петербург, Невский пр. 109