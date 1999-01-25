Хлебников Борис Фёдорович
Место рождения
Дата рождения21.03.1931
Дата смерти25.01.1999
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1931
Бракосочетание
03.02.1953
Рождение ребёнка
22.12.1953
Дочь: Сатаева Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Хлебникова Тамара Васильевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1957
Сын: Хлебников Владимир Борисович
Мать ребёнка: Хлебникова Тамара Васильевна
Полевской, Полевской, Свердловская область
Смерть
25.01.1999
Кривой Рог, Дніпропетровська область