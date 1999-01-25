Хлебников Борис Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлебников Борис Фёдорович

Хлебников Борис Фёдорович

avatar

Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

21.03.1931

Дата смерти

25.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1931

Отец: Хлебников Фёдор Александрович

Мать: Хлебникова Евгения Михайловна

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
03.02.1953

Жена: Хлебникова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1953

Дочь: Сатаева Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Хлебникова Тамара Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1957

Сын: Хлебников Владимир Борисович

Мать ребёнка: Хлебникова Тамара Васильевна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Смерть
25.01.1999
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close