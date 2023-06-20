Маслакова (Волчёнкова) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслакова (Волчёнкова) Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1935

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935

Отец: Волчёнков Федор Прокопьевич

Мать: Волчёнкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Маслаков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Маслаков Владимир Степанович

Рождение ребёнка
21.05.1959

Сын: Маслаков Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Маслаков Владимир Степанович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслаков Владимир Степанович

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