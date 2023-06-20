Маслакова (Волчёнкова) Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935
Рождение ребёнка
1956
Сын: Маслаков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Маслаков Владимир Степанович
Рождение ребёнка
21.05.1959
Сын: Маслаков Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Маслаков Владимир Степанович
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно