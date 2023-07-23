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Иванов Костантин Вячеславович
Иванов Костантин Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2003
Пол
Мужской
Отец
Иванов Вячеслав Васильевич
1974 г.р.
Мать
Смолина Наталья Валериевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003
Отец:
Иванов Вячеслав Васильевич
Мать:
Смолина Наталья Валериевна
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