коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Коган(псевдоним Наумов) Писатель наум

Отец ребёнка: Коган лейба абрамович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Розман берта

Отец ребёнка: Коган лейба абрамович

Рождение ребёнка
28.09.1892

Дочь: Сеферова Вера (Ревекка) Львовна (Лейбовна)

Отец ребёнка: Коган лейба абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ливитина елизавета (в америку в 1905) (в америку в 1905)

Отец ребёнка: Коган лейба абрамович

Смерть
1910
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