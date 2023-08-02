коган(пирожникова)(16 детей) (пирожникова) ева иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Коган(псевдоним Наумов) Писатель наум
Отец ребёнка: Коган лейба абрамович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Розман берта
Отец ребёнка: Коган лейба абрамович
Рождение ребёнка
28.09.1892
Дочь: Сеферова Вера (Ревекка) Львовна (Лейбовна)
Отец ребёнка: Коган лейба абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ливитина елизавета (в америку в 1905) (в америку в 1905)
Отец ребёнка: Коган лейба абрамович
Смерть
1910