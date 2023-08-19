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Яков Михайлович

Место рождения

Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
07.05.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.05.1900 Вилина крестьянин Василий Павлович Липяги крестьянская дочь Матрона Ивановна по жениху Макарушкина крестьянин Яков Михайлович по жениху Вилина крестьянин Михаил Се... Показать все
Смерть
Неизвестно
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