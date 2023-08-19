Яков Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
07.05.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.05.1900 Вилина крестьянин Василий Павлович Липяги крестьянская дочь Матрона Ивановна по жениху Макарушкина крестьянин Яков Михайлович по жениху Вилина крестьянин Михаил Се... Показать все
Смерть
Неизвестно