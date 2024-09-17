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Надуткин Яков Афанасьевич

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Надуткин Афанасий Ильич

Мать: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Надуткин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Надуткин Егор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Надуткин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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