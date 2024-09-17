Надуткин Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Надуткин Афанасий Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Надуткин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Надуткин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно