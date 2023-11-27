Щипкова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипкова Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Щипков Иван Федорович

Отец ребёнка: Щипков Федор Степанович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Щипков Семён Федорович

Отец ребёнка: Щипков Федор Степанович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Щипкова Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Щипков Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипков Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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