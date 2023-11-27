Щипкова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Щипков Федор Степанович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Щипков Федор Степанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Щипкова Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Щипков Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно