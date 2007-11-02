Сибирякова (Шубина) Любовь Александровна
Место рожденияКировская область Шабалинский район
Дата рождения09.08.1933
Дата смерти02.11.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1933
Кировская область Шабалинский район
Место жительства
Неизвестно
Липецкая Область, Город Липецк, Улица Жуковского
Бракосочетание
15.09.1954
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.04.1955
Дочь: Нечаева (Сибирякова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич
Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Рождение ребёнка
20.10.1958
Дочь: Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич
Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Рождение ребёнка
16.10.1960
Дочь: Мальцева (Сибирякова) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич
Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Рождение ребёнка
03.09.1968
Сын: Сибиряков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич
Рождение ребёнка
28.12.1974
Сын: Сибиряков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич
Смерть
02.11.2007