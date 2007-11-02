Сибирякова (Шубина) Любовь Александровна 09.08.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сибирякова (Шубина) Любовь Александровна

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Место рождения

Кировская область Шабалинский район

Дата рождения

09.08.1933

Дата смерти

02.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1933

Отец: Шубин Александр Иванович

Мать: (Шубина) Евдокия Дмитриевна

Кировская область Шабалинский район
Место жительства
Неизвестно
Липецкая Область, Город Липецк, Улица Жуковского
Бракосочетание
15.09.1954

Муж: Сибиряков Анатолий Пантелеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.04.1955

Дочь: Нечаева (Сибирякова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич

Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Рождение ребёнка
20.10.1958

Дочь: Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич

Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Рождение ребёнка
16.10.1960

Дочь: Мальцева (Сибирякова) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич

Тюменская Область, р-н. Ишимский, с. Карасуль
Рождение ребёнка
03.09.1968

Сын: Сибиряков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич

Рождение ребёнка
28.12.1974

Сын: Сибиряков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Сибиряков Анатолий Пантелеевич

Смерть
02.11.2007

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