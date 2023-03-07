Жигалева Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.07.1980
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1980
Рождение ребёнка
28.03.2003
Дочь: Корнилова Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Корнилов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомякова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Хомяков Виктор Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомякова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Хомяков Виктор Викторович
Бракосочетание
Неизвестно