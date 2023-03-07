Жигалева Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалева Татьяна Владимировна

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Место рождения

Снежинск, Снежинский, Челябинская область

Дата рождения

06.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1980

Отец: Жигалев Владимир Петрович

Мать: Жигалева Галина Васильевна

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.03.2003

Дочь: Корнилова Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Корнилов Виктор Сергеевич

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомякова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Хомяков Виктор Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Хомяков Виктор Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Виктор Викторович

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