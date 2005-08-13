Лапин Денис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1980
Дата смерти13.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1980
Отец: Лапин Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.08.2005