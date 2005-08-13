Лапин Денис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапин Денис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1980

Дата смерти

13.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1980

Отец: Лапин Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.08.2005
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