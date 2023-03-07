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Катаев Филипп Андреев

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Место рождения

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Катаев Андрей Косьмин

Мать: Катаева Федосья Яковлева

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Неонила Филиппова

Мать ребёнка: Катаева Агафья Петрова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ирина Филиппова

Мать ребёнка: Катаева Агафья Петрова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Катаев Иван Филиппов

Мать ребёнка: Катаева Агафья Петрова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Агафья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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