Катаев Филипп Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Катаев Андрей Косьмин
Мать: Катаева Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Неонила Филиппова
Мать ребёнка: Катаева Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Ирина Филиппова
Мать ребёнка: Катаева Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Катаев Иван Филиппов
Мать ребёнка: Катаева Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катаева Агафья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762