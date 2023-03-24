Pullman Alexander-Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pullman Alexander-Eduard

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1872

Отец: Pullmann Jüri

Мать: Pullman Marie

Смерть
Неизвестно
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