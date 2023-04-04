Ратушева Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ратушева Нина Емельяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратушев Николай Емельянович
Отец ребёнка: Ратушев Емельян Федорович
Смерть
Неизвестно