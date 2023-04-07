Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Антон Петрович

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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