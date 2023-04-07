Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Антон Петрович
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно