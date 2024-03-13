Юндунов Хорчинцырен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1959
Сын: Хорчинцыренов Чингис Юндунович
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорчинцыренов Валерий Юндунович
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Норкина Светлана Юндунова
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорчинцыренов Никита Юндунович
Мать ребёнка: Галина
Смерть
Неизвестно