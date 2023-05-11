Наварич (Кушнеревич) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаварич (Кушнеревич) Варвара Ивановна

Наварич (Кушнеревич) Варвара Ивановна

Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

03.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1884

Отец: Кушнеревич Иван Семенов

Мать: Кушнеревич Татьяна Дионисиева

Ботово, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
24.01.1907

Муж: Наварич Андрей Григорьевич

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.08.1907

Сын: Наварич Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Наварич Андрей Григорьевич

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наварич Андрей Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close