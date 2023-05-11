Наварич (Кушнеревич) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.12.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1884
Бракосочетание
24.01.1907
Рождение ребёнка
02.08.1907
Отец ребёнка: Наварич Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наварич Андрей Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно