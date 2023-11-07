Сабов Петр Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1888
Дата смерти23.06.1915
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1888
Отец: Сабов Зиновий Филиппович
Мать: Сабова Устинья Абрамовна
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 289.У крестьянина Зиновия Филипповича Сабова и жены его Устиньи Абрамовны родился... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1908
Дочь: Сабова Анна Петровна
Мать ребёнка: Сабова Стефанида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1915
Пропал без вести у дер. Хруслянки