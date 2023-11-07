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Сабов Петр Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1888

Дата смерти

23.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1888

Отец: Сабов Зиновий Филиппович

Мать: Сабова Устинья Абрамовна

Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 289.У крестьянина Зиновия Филипповича Сабова и жены его Устиньи Абрамовны родился... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1908

Дочь: Сабова Анна Петровна

Мать ребёнка: Сабова Стефанида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабова Стефанида Алексеевна

Смерть
23.06.1915
Пропал без вести у дер. Хруслянки
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