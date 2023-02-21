Семаев Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семаев Виктор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1989

Отец: Семаев Сергей Викторович

Мать: Семаева Инна Владимировна

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